Ликсутов рассказал о причинах остановки движения на БКЛ в Москве

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Движение поездов на линии сегодня остановил крупный столичный застройщик.

Как заявили в Департаменте транспорта Москвы, компания возводит дом и случайно пробурила тоннель подземки. Это произошло на перегоне между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» - туда сразу потекла вода, заливая пути и составы.

Движение на БКЛ пришлось остановить почти на два часа. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительства. Как сообщили в Дептрансе, застройщик заранее не предупреждал о проведении над линией опасных работ.

«Строительная компания без согласования с Московским метрополитеном без соблюдения необходимых формальностей проводила бурильные работы и повредила тоннель метрополитена. Движение поездов было оперативно остановлено. Были проведены работы, связанные с уборкой грунта, обследованием и запуском движения. В 12.25 движение по БКЛ было продолжено. При этом по соседнему пути движение поездов не прерывалось, мы запустили компенсационные маршруты», - рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил проведения строительных работ над тоннелем метрополитена, в том числе без согласования проектной документации и одобрения проведения земляных работ в зоне пролегания ветки БКЛ.

Тем временем на строительной площадке над тоннелем БКЛ по-прежнему ведутся земляные работы.