Российские бойцы закрепляются вокруг Красногоровки в районе Авдеевки

К северу от Авдеевки удалось занять хорошо укрепленные позиции киевских формирований. И, по последним данным, наши войска закрепились на окраине села Красногоровка.

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По тем штурмовым действиям, которые ведутся на севере от Авдеевки, можно предположить, что это может привести к перерезанию путей снабжения украинской группировки в Авдеевке. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

По одним данным, Красногоровка уже взята, по другим - якобы в это село перебрасываются резервные силы украинских боевиков. Точно можно утверждать, что важные опорные пункты вокруг Красногоровки взяты, есть успехи в районах населенных пунктов Веселое и Каменка на Авдеевском направлении.

Авдеевка - важнейший бастион украинских боевиков под Донецком. Противник готовил ее к обороне восемь лет, возводил бетонные укрепления. О том, как российские войска отрезают неприятеля от путей снабжения на Авдеевском направлении, мы рассказывали ранее.

Между тем в Минобороны сегодня заявили о поражении украинского ЗРК «Оса-АКМ» на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.