В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские бойцы закрепляются вокруг Красногоровки в районе Авдеевки

Владислав Кустов
18:35 13.03.2023
К северу от Авдеевки удалось занять хорошо укрепленные позиции киевских формирований. И, по последним данным, наши войска закрепились на окраине села Красногоровка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

По тем штурмовым действиям, которые ведутся на севере от Авдеевки, можно предположить, что это может привести к перерезанию путей снабжения украинской группировки в Авдеевке. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

По одним данным, Красногоровка уже взята, по другим - якобы в это село перебрасываются резервные силы украинских боевиков. Точно можно утверждать, что важные опорные пункты вокруг Красногоровки взяты, есть успехи в районах населенных пунктов Веселое и Каменка на Авдеевском направлении.

Авдеевка - важнейший бастион украинских боевиков под Донецком. Противник готовил ее к обороне восемь лет, возводил бетонные укрепления. О том, как российские войска отрезают неприятеля от путей снабжения на Авдеевском направлении, мы рассказывали ранее.

Между тем в Минобороны сегодня заявили о поражении украинского ЗРК «Оса-АКМ» на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:29 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий украинского обстрела Волновахи из РСЗО HIMARS
18:34 В стране и мире
Видео
Ликсутов рассказал о причинах остановки движения на БКЛ в Москве
17:04 Армия
Видео
Экипаж вертолета фрегата «Адмирал Горшков» омыл гидроакустическую станцию в Индийском океане
16:36 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовное дело по факту остановки движения на БКЛ в Москве
16:04 В стране и мире
В ЕК отказались отвечать на вопрос об обсуждении утечек в СМИ по «Северным потокам»
Популярное
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.