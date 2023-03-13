В МО РФ заявили о поражении украинского ЗРК «ОСА-АКМ» на территории ДНР

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Минобороны России сообщает о поражении украинского зенитного ракетного комплекса «ОСА-АКМ» в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ"», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ в зоне спецоперации. Огневому поражению подверглось 76 артиллерийских подразделений врага, а также другие украинские войска в 148 районах.

Отличились и наши зенитчики, которые за сутки сбили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. Также было уничтожено 16 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка (ЛНР), Владимировка, Егоровка (ДНР), Васильевка (Запорожская область), Новая Збурьевка, Константиновка (Херсонская область).

Официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил об украинских потерях за сутки на различных направлениях. Бои на Купянском направлениях стоили врагу более 60 боевиков и двух автомобилей. Краснолиманское направление погубило до 110 боевиков. Также было уничтожено два пикапа и САУ «Гвоздика».

Боевые действия на Донецком направлении нанесли Украине урон в три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей. Кроме этого, была уничтожена гаубица «Мста-Б» и до 190 боевиков.

Южно-Донецкое и Запорожское направления отмечены потерей врагом до 60 боевиков, двух пикапов и гаубиц Д-20 и Д-30. Что же до Херсонского направления, то там было уничтожено более 20 боевиков, пять вражеских автомобилей, две САУ «Акация» и гаубица «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что «Аллигаторы» разнесли пункт управления украинских боевиков и бронетехнику врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.