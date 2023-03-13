Армия Армия Армия

В МО РФ заявили о поражении украинского ЗРК «ОСА-АКМ» на территории ДНР

14:15 13.03.2023
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что вражеский зенитный ракетный комплекс удалось поразить в районе населенного пункта Первомайское.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Минобороны России сообщает о поражении украинского зенитного ракетного комплекса «ОСА-АКМ» в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ"», - заметил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ в зоне спецоперации. Огневому поражению подверглось 76 артиллерийских подразделений врага, а также другие украинские войска в 148 районах. 

Отличились и наши зенитчики, которые за сутки сбили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. Также было уничтожено 16 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка (ЛНР), Владимировка, Егоровка (ДНР), Васильевка (Запорожская область), Новая Збурьевка, Константиновка (Херсонская область). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил об украинских потерях за сутки на различных направлениях. Бои на Купянском направлениях стоили врагу более 60 боевиков и двух автомобилей. Краснолиманское направление погубило до 110 боевиков. Также было уничтожено два пикапа и САУ «Гвоздика».

Боевые действия на Донецком направлении нанесли Украине урон в три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей. Кроме этого, была уничтожена гаубица «Мста-Б» и до 190 боевиков.

Южно-Донецкое и Запорожское направления отмечены потерей врагом до 60 боевиков, двух пикапов и гаубиц Д-20 и Д-30. Что же до Херсонского направления, то там было уничтожено более 20 боевиков, пять вражеских автомобилей, две САУ «Акация» и гаубица «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что «Аллигаторы» разнесли пункт управления украинских боевиков и бронетехнику врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:38 Армия
Видео
Российские войска отрезают противника от путей снабжения на Авдеевском направлении
13:10 В стране и мире
В Кремле не прокомментировали возможный визит Си Цзиньпина в Москву
13:01 В стране и мире
Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе
12:00 В стране и мире
Видео
В Крыму задержан боевик украинского нацбата имени Челебиджихана*
10:57 В стране и мире
ФСБ РФ задержала мужчину, пытавшегося вступить в ряды украинских боевиков
Популярное
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.