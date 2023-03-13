Российские войска отрезают противника от путей снабжения на Авдеевском направлении

Российской армии важно установить полный огневой контроль над всеми прилегающими дорогами. О ситуации на Донецком направлении рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

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Сегодня особенно результативно для Вооруженных сил России прошли ночь и утро на Авдеевском направлении. Российские войска вели штурмовые действия в направлении Красногоровки - севернее от Авдеевки. Об этом из зоны специальной военной операции сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Удалось занять важные укрепленные пункты украинских боевиков. Киев перебрасывает элитные подразделения в центр села, чтобы удержать позиции там, но инициатива сохраняется за российскими войсками. Вероятно, это ведет к тому, что в результате успеха удастся отрезать группировку украинских боевиков в Авдеевке от снабжения. Если это будет сделано, Киев не сможет долго удерживать населенный пункт.

Напомним, Авдеевка - важный укрепленный пункт и ключевая точка на Донецком направлении. Украинская сторона готовила его к обороне восемь лет. За эти годы выстроены серьезные фортификационные сооружения - бетонные укрепления, тоннели, сектора обстрела.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.