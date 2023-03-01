БКЛ метрополитена по-новому перераспределит потоки людей, разгрузив другие ветки метро, а так же московские дороги и даже МКАД.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве целиком запустили Большую кольцевую линию метрополитена - в эксплуатацию одновременно ввели сразу девять станций. Всего их тридцать одна! Старт движению дал президент России Владимир Путин. Длина ветки - 70 километров, что сделало новое метрокольцо самым протяженным в мире. Благодаря БКЛ - метро пришло в новые районы, поездки под землей станут еще быстрее, а на старых линиях снизится пассажиропоток.

Сегодня введены в эксплуатацию последние девять станций. Строительство началось 12 лет назад - и 11-ая по официальной нумерации линия замкнулась. 31 станция, три электродепо - новая магистраль значительно разгрузит пассажиропоток на первом и втором пересадочных контурах.

«Только сеть Московского метро, включая подземку и МЦК за прошедшие 10 лет выросла в полтора раза. Существенно, на 70% был обновлен и подвижной состав, построены современные электрометро. Важно и то, что такие проекты положительно влияют на развитие отечественного машиностроения. У Москвы хороший заказ, и это способствует созданию десятков тысяч рабочих мест в целом ряде регионов России», - сказал Владимир Путин.

Штат машинистов полностью укомплектован. Общая протяженность дороги 70 км - это крупнейший в мире проект в области метростроения. БКЛ обогнала прежнего «чемпиона» - Вторую кольцевую линию Пекинского метро.

Ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области. На многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут.



А ведь БКЛ задумывали еще в советские годы. Но дальше разговоров не зашло. Тогда «Большим кольцом» называли современную Кольцевую линию. Москва выросла, изменился стиль. Теперь наряду с архитектурой советской - постмодернизм. Например, на станции Сокольники можно разглядеть отсылки к одноименному парку. В отделке контраст светлых и темных материалов погружающие в так называемый «техногенный лес».

Подземная артерия разгрузит другие ветки метро, а так же московские дороги и даже МКАД, по-новому перераспределив потоки людей.

Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на 20 станций 11 других линий метро; 3 - на МЦК, 8 - на Московские центральные диаметры и 13 - на линии железной дороги. Большое кольцо к тому же стимулирует к строительству новых подземок.

Строители сделали практически невозможное - проложили тоннели, огибая реки подземные и надземные.



Вагоны поездов построены по всем критериям комфорта - мягкие обитые тканью кресла, просторный салон, информационные экраны и светодиодные подсказки - но и классическое «осторожно двери закрываются» никуда не делось.

До конца недели проезд на всей большой кольцевой линии бесплатный - однако на станциях все равно огромные очереди к кассам - охота коллекционеров и фанатов метрополитена за юбилейной и лимитированной картой тройка.

Артерия бирюзового цвета на схеме метро напоминает форму сердца. Свой по-настоящему сердечный автограф по просьбе мэра Москвы президент России Владимир Путин оставил на новой, актуальной карте столичной метрополитена.