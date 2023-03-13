Армия Минобороны России показало кадры боевой работы САУ «Акация» в зоне спецоперации Артиллеристы активно взаимодействуют с расчетами беспилотников, которые занимаются и разведкой вражеских позиций, и корректируют огонь, который ведется обычно с закрытых позиций. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация». Эти САУ Южного военного округа громят укрепления врага, его живую силу, минометы, а также колонны военной техники украинских боевиков, которые доставляют подкрепления. В российском оборонном ведомстве уточнили, что самоходная артиллерия преимущественно стреляет с закрытых позиций. При этом расчеты артиллерии активно взаимодействуют с расчетами беспилотников - они и разведывают позиции противника, и корректируют огонь. Ранее бригада морской пехоты показала самые протяженные подземные коридоры в зоне спецоперации. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика