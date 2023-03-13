Минобороны России показало кадры боевой работы САУ «Акация» в зоне спецоперации
Артиллеристы активно взаимодействуют с расчетами беспилотников, которые занимаются и разведкой вражеских позиций, и корректируют огонь, который ведется обычно с закрытых позиций.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация».
Эти САУ Южного военного округа громят укрепления врага, его живую силу, минометы, а также колонны военной техники украинских боевиков, которые доставляют подкрепления.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что самоходная артиллерия преимущественно стреляет с закрытых позиций.
При этом расчеты артиллерии активно взаимодействуют с расчетами беспилотников - они и разведывают позиции противника, и корректируют огонь.
Ранее бригада морской пехоты показала самые протяженные подземные коридоры в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.