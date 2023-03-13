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Экономист Шевченко назвал предвестником мирового кризиса закрытие банков в США

Алексей Курильченко
10:46 13.03.2023
К банкротству мог привести рост инфляции, который вызвал увеличение процентных ставок для банков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Avishek Das, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Внезапное банкротство нескольких крупных американских банков может быть «первыми звоночками» мирового финансового кризиса. Об этом «Звезде» рассказал аналитик банковской сферы Владимир Шевченко. По его словам, к закрытию банков отчасти привел рост инфляции в Штатах.

«Каждый банк разорился по своей причине, но с каждым днем их будет все больше и больше. Мировой финансовый кризис уже на пороге. В прошлом году в США начала внезапно расти инфляция и Федеральная резервная система, естественно, стала поднимать свои процентные ставки. Следом начали расти ставки по депозитам и кредитам», - рассказал эксперт.

Банки, которые не успели подготовиться к росту ставок, начали работать себе в убыток, что и привело к банкротству, добавил аналитик.

«Мы можем считать, что эти банки - первые звоночки того, что самое слабое звено уже "всплыло кверху брюхом"», - заключил Шевченко.

Напомним, в США за три дня обанкротились сразу несколько крупных банков - среди них Silicon Valley Bank и Signature Bank. В ближайшее время ожидается, что президент США Джозеф Байден выступит с обращением о защите банковской системы.

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