Экономист Шевченко назвал предвестником мирового кризиса закрытие банков в США
Внезапное банкротство нескольких крупных американских банков может быть «первыми звоночками» мирового финансового кризиса. Об этом «Звезде» рассказал аналитик банковской сферы Владимир Шевченко. По его словам, к закрытию банков отчасти привел рост инфляции в Штатах.
«Каждый банк разорился по своей причине, но с каждым днем их будет все больше и больше. Мировой финансовый кризис уже на пороге. В прошлом году в США начала внезапно расти инфляция и Федеральная резервная система, естественно, стала поднимать свои процентные ставки. Следом начали расти ставки по депозитам и кредитам», - рассказал эксперт.
Банки, которые не успели подготовиться к росту ставок, начали работать себе в убыток, что и привело к банкротству, добавил аналитик.
«Мы можем считать, что эти банки - первые звоночки того, что самое слабое звено уже "всплыло кверху брюхом"», - заключил Шевченко.
Напомним, в США за три дня обанкротились сразу несколько крупных банков - среди них Silicon Valley Bank и Signature Bank. В ближайшее время ожидается, что президент США Джозеф Байден выступит с обращением о защите банковской системы.