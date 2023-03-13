Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал об ухудшении своего физического состояния. В настоящий момент он находится в больнице, к политику не пустили журналистов, однако британский телеканал Sky News передал с адвокатом вопросы, на которые ответил бывший политик.

«Я все время нахожусь в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль», - поделился Саакашвили.

Бывший президент отметил, что он сильно похудел. Сейчас он весит 64 килограмма, это почти вдвое меньше, чем раньше. Если его вес будет ниже 60 килограммов, появится риск полиорганной недостаточности, рассказал Саакашвили.

Адвокат политика Шалва Хачапуридзе подчеркнул, что состояние больного постоянно ухудшается. Он даже сравнил его с «заключенным в концентрационном лагере в нацистской Германии».

Ранее состоялось очередное заседание суда по вопросу отсрочки наказания или освобождения Саакашвили с целью его лечения за границей. Во время прямого включения из клиники бывший президент поднял футболку, чтобы показать свое состояние. Однако суд отказал в ходатайстве по этому делу.