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Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате

Анна Назайкина
12:36 12.02.2023
На них видно, как экс-президент Грузии, раскачиваясь, пытается дойти до своей койки, после чего падает возле нее на колени.
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
© Фото: Special Penitentiary Service of Georgia, Facebook*
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Из палаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили появилось новое видео, записанное на камеры наблюдения. Соответствующие кадры были показали в эфире CNN.

На них видно, как политик, раскачиваясь, пытается дойти до своей койки, однако в последний момент падает на колени, опираясь руками на кровать.

Впервые кадры буйного поведения Саакашвили на своей странице в соцсетях опубликовала Пенитенциарная служба Грузии, которая таким образом пыталась доказать, что политик симулирует плохое самочувствие, чтобы помешать осуществлению правосудия.

В конце января сообщалось, что бывшего грузинского лидера переводят в реанимацию в связи с критическим состоянии. Позже политик во время очередного заседания суда по вопросу отсрочки наказания по видеосвязи поднял футболку, чтобы показать, как истощилось его тело.

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