«Запасных нет»: Артемьев рассказал об уникальной миссии Кикиной на МКС

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Космонавтка Анна Кикина станет единственным человеком на Международной космической станции (МКС), который будет работать на роботе-манипуляторе ERA и обеспечивать выходы в открытый космос в российском сегменте. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал летчик-космонавт, командир экипажа космического корабля Союз МС-21 Олег Артемьев.

По его словам, как профессиональному бортинженеру на МКС Кикиной предстоит заниматься техническим обслуживанием систем станции, проводить всевозможные эксперименты. Помимо этого, на Кикину возложена уникальная для экипажа миссия, отметил космонавт.

«На нее возложена миссия - единственный она будет человек на станции, который будет отвечать за работу на Европейском манипуляторе ERA, который мы в нашем полете ввели в действие. В нашем полете был Серей Корсаков, отвечал за ERA, я у него был запасным. Она будет основным, у нее запасных нет, то есть без нее там ERA работать не будет», - рассказал Артемьев.

Он пояснил, что Кикина будет обеспечивать выходы в открытый космос. При этом у нее самой таких выходов не будет, тем не менее «все работы уникальные и очень интересные», подчеркнул космонавт.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, в экипаже которого находится Анна Кикина, стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 12.00 по времени Восточного побережья США (19.00 мск) 5 октября. Автоматическая стыковка корабля с МКС произойдет спустя 29 часов после старта, около 16.57 (23.57 мск) 6 октября.