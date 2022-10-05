В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Запасных нет»: Артемьев рассказал об уникальной миссии Кикиной на МКС

Анна Касаткина
23:14 05.10.2022
Анна Кикина является профессиональным бортинженером и перед ней стоит сразу множество задач, отметил космонавт.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: roscosmos_gk, Telegram
Читайте нас на:

Космонавтка Анна Кикина станет единственным человеком на Международной космической станции (МКС), который будет работать на роботе-манипуляторе ERA и обеспечивать выходы в открытый космос в российском сегменте. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал летчик-космонавт, командир экипажа космического корабля Союз МС-21 Олег Артемьев.

По его словам, как профессиональному бортинженеру на МКС Кикиной предстоит заниматься техническим обслуживанием систем станции, проводить всевозможные эксперименты. Помимо этого, на Кикину возложена уникальная для экипажа миссия, отметил космонавт.

«На нее возложена миссия - единственный она будет человек на станции, который будет отвечать за работу на Европейском манипуляторе ERA, который мы в нашем полете ввели в действие. В нашем полете был Серей Корсаков, отвечал за ERA, я у него был запасным. Она будет основным, у нее запасных нет, то есть без нее там ERA работать не будет», - рассказал Артемьев.

Он пояснил, что Кикина будет обеспечивать выходы в открытый космос. При этом у нее самой таких выходов не будет, тем не менее «все работы уникальные и очень интересные», подчеркнул космонавт.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, в экипаже которого находится Анна Кикина, стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 12.00 по времени Восточного побережья США (19.00 мск) 5 октября. Автоматическая стыковка корабля с МКС произойдет спустя 29 часов после старта, около 16.57 (23.57 мск) 6 октября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:36 В стране и мире
Боррель заявил, что Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине
19:10 В стране и мире
Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября
17:37 В стране и мире
Власти ДНР планируют восстановить металлургический завод им. Ильича в Мариуполе
17:18 Спорт
Российским боксерам вернули флаг и гимн на международных соревнованиях
16:04 В стране и мире
Видео
Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для студентов вечерних отделений
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.