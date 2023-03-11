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Crew Dragon с Анной Кикиной на борту отправился на Землю

Анна Касаткина
11:19 11.03.2023
Прибытие корабля на Землю ожидается в 4.02 12 марта по московскому времени.
© Видео: NASA © Фото: Роскосмос
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Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5, в составе которого российская космонавтка Анна Кикина, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляцию отстыковки вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Изначально отстыковку корабля планировалось провести 9 марта, однако она дважды откладывалась из-за погоды в месте его приводнения. Прибытие корабля на Землю ожидается в 21.02 по времени Восточного побережья США (4.02 мск 12 марта).

Помимо Кикиной, на корабле вернутся астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на орбиту на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX. На МКС вместе с другими астронавтами она прибыла  7 октября.

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