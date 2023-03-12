Американский политик Янг: внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов

По словам кандидата на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янга, Соединенные Штаты избрали такую тактику еще во времена Второй мировой войны.

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Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал главную цель Соединенных Штатов Америки. По его словам, со времен Второй мировой войны действия Вашингтона направлены на жесткое удержание мирового господства.

«Примерно с 1943 года вся внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона и его военному, индустриальному, топливно-энергетическому и долларовому комплексам», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Джеффри Янг высказался о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины. По его словам, если страны Североатлантического альянса примут такое решение, это может привести к третьей мировой войне. Он добавил, что конфликт также может перерасти в ядерное столкновение, которое приведет к уничтожению человечества.

Кроме того, в середине января кандидат на пост губернатора штата Кентукки призывал объявить импичмент 46-ому президенту США Джо Байдену за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке. Помимо этого, Янг обвинил американского лидера в продолжении прокси-войны против России.