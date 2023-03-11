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Американский политик Янг: ввод войск НАТО на Украину может развязать третью мировую войну

Максим Крюков
05:29 11.03.2023
Кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что это может привести к уничтожению Вооруженными силами РФ любой страны, которая примет решение ввести свои войска на территорию Украины.
Американский политик Янг: ввод войск НАТО на Украину может развязать третью мировую войну
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press
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Если страны Североатлантического альянса примут решение ввести свои войска на территорию Украины, это может привести к третьей мировой войне. Такое мнение выразил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Этим "западным странам" лучше еще раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное. Затем им стоит подумать еще несколько раз. Это безумие», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

По словам политика, это может привести к уничтожению Вооруженными силами РФ любой страны, которая примет решение ввести свои войска. Янг добавил, что конфликт также может перерасти в ядерное столкновение, которое приведет к уничтожению человечества.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны коллективного Запада приближаются к тому, чтобы начать серьезное обсуждение касательно ввода войск союзников на территорию Украины. Он отметил, что западные лидеры болеют «военной лихорадкой». Политик также обвинил их в отправке киевскому режиму все более опасного вооружения, подчеркнув, что в настоящее время обсуждается вопрос поставок истребителей, несмотря на то, что раньше эта тема считалась запретной.

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