Американский политик считает, что все президенты США, которые были у власти после 1945 года, являются «военными преступниками».

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Американского лидера Джо Байдена нужно снять с поста, так как он является военным преступником. Такое заявление сделал демократ, кандидат на должность губернатора Кентукки Джеффри Янг.

«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее», — написал он в Twitter.

Кроме того, Янг обвинил президента в Соединенных Штатов Америки в продолжении прокси-войны против России.

Также американский политик добавила, что все лидеры страны, которые были у власти после 1945 года, являются «военными преступниками».

Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщал, что в общей сложности глава государства оставил примерно 20 секретных бумаг в разных местах.

Скандал в США произошел после того, как стало известно, что в кабинете Байдена обнаружили документы с данными разведки, в частности, по Украине. Впоследствии в Белом доме заявили, что бумаги с секретной информацией нашли и в гараже призидента США.