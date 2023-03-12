Глава Минкульта Украины Ткаченко: имущество Киево-Печерской лавры ждет ревизия

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Все имущество Киево-Печерской лавры ждет масштабная ревизия. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«... кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты - более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы, так сказать, на использование монахам. В отношении них будет отдельная ревизия», - заявил он в эфире телеканала «1+1».

В минувшую пятницу власти уведомили монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви о расторжении договора аренды с 29 марта 2023 года. Это означает их выселение из обители.

На это решение отреагировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который обратился к Папе Римскому Франциску и представителям ряда международных организаций с просьбой не допустить изгнания монахов.