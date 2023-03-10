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Экс-министр госбезопасности Грузии: США предложили открыть второй фронт против России

Сергей Лебедев
18:39 10.03.2023
Игорь Гиоргадзе считает, что через уличные протесты американцы «воспитывают» правительство страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Volkov, news.ru, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты предложили Грузии открыть второй фронт против России в Абхазии и Южной Осетии через своего посла. Но власти отказались. И теперь через уличные протесты американцы «воспитывают» правительство страны. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.

Все, что мы сейчас видим с места, это прямое участие американцев в "воспитании" сегодняшнего правительства. Тут никаких новых элементов политических событий нет», - отметил Игорь Гиоргадзе.

Ранее глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что Запад хочет привести к власти в Грузии собственных марионеток. США не устраивает то, что Тбилиси проводит достаточно нейтральную политику, рассчитанную на независимое развитие страны. По мнению сенатора, протестующие толкают Грузию в пропасть.

Напомним, массовые акции протеста в стране начались на фоне рассмотрения законопроекта об иностранных агентах. Впоследствии его было решено отозвать из парламента.

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