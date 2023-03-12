Большая игра в Грузии: что стало реальной причиной протестов в Тбилиси

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На этой неделе в центре внимания оказалась Грузия. В стране прошли массовые акции протеста. Поводом для выступлений стал законопроект об иностранных агентах. В первый день митингов Вашингтон в лице представителя Государственного департамента США Неда Прайса заявил, что поддерживает протестующих, а все несогласные попадут под санкции.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили также поддержала протестующих и записала к ним видеообращение, стоя на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке. Протесты активно поддержал и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что с начала российской спецоперации Вашингтон и Киев настойчиво склоняли Грузию к введению антироссийских санкций и открытию второго фронта, устроив кровавую заварушку в Южной Осетии или Абхазии.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что на него оказывают прямое давление по этим вопросам. Однако Грузия не ввязывается в драку.

И вот на несговорчивое правительство нашелся кнут. И именно поэтому в толпе митингующих были уже замечены украинские флаги и антироссийские лозунги.

Подробнее о новой попытке раскачать Закавказье - в репортаже Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой».