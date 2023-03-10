Сенатор Карасин заявил, что протестующие толкают Грузию в пропасть

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам уверен, что на Западе хотят привести к власти собственных марионеток.

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Протестующие в Грузии толкают свою страну в пропасть, хоть и действуют, веря в собственную правоту. Такое мнение в разговоре со «Звездой» озвучил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, в последние годы власти Грузии проводили достаточно нейтральную политику, рассчитанную на независимое развитие страны. Но Западу необходимо привести к власти собственных марионеток.

«Конечно, их не устраивает это. Им нужна пронатовская верхушка, которая будет проводить тот курс, который определяют Вашингтон и Брюссель», - считает сенатор.

Напомним, в Грузии прошли массовые акции протеста против законопроекта об иностранных агентах, который впоследствии было решено отозвать. Митингующих полицейским пришлось разгонять при помощи слезоточивого газа и водометов.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, протесты в Грузии напоминают киевский «майдан». Он уверен, что законопроект был лишь поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти.