Сенатор Карасин заявил, что протестующие толкают Грузию в пропасть
Протестующие в Грузии толкают свою страну в пропасть, хоть и действуют, веря в собственную правоту. Такое мнение в разговоре со «Звездой» озвучил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, в последние годы власти Грузии проводили достаточно нейтральную политику, рассчитанную на независимое развитие страны. Но Западу необходимо привести к власти собственных марионеток.
«Конечно, их не устраивает это. Им нужна пронатовская верхушка, которая будет проводить тот курс, который определяют Вашингтон и Брюссель», - считает сенатор.
Напомним, в Грузии прошли массовые акции протеста против законопроекта об иностранных агентах, который впоследствии было решено отозвать. Митингующих полицейским пришлось разгонять при помощи слезоточивого газа и водометов.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, протесты в Грузии напоминают киевский «майдан». Он уверен, что законопроект был лишь поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти.