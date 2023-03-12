WP: применение ВС РФ «Кинжала» на Украине усилило тревогу США

По мнению журналистов, это оружие делает западные страны еще более уязвимыми.

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Применение ВС РФ гиперзвуковых ракет «Кинжал» в зоне спецоперации встревожило Вашингтон и его союзников, это связано с отсутствия у них аналогов такого оружия, говорится в статье Washington Post.

«Использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом», - говорится в материале журналистов Робина Диксона и Дэвида Стерна.

Обозреватели считают, что таким образом увеличивается давление на Соединенные Штаты. Также применение российскими войсками «Кинжалов» делает положение западных стран еще более уязвимым, заключили авторы статьи.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар возмездия в качестве ответной на теракт Киева в Брянской области. В частности, были поражены ключевые элементы украинской военной инфраструктуры.

Для удара, в том числе, использовался гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», заявили в Минобороны России. Впоследствии на Украине признали, что силам ПВО страны не удалось сбить ни одну ракету «Кинжала» во время удара возмездия.