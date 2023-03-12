Сын депутата Иванюженкова заявил, что не причастен к убийству в Подмосковье

Хоккеист записал видеобращение, в котором опроверг данные о совершении им преступления.

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Сын депутата Государственной думы РФ, хоккеист Артем Иванюженков назвал фейком и полной ложью данные о его причастности к убийству человека в подмосковном ресторане. Спортсмен утверждает, что находится в Сочи со своей командой. Его видеобращение в воскресенье опубликовал Telegram-канал Baza.

«Не верьте непроверенной информации, я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется. Всем хорошего дня и привет из Сочи», - сказал Артем Иванюженков.

Напомним, ранее в Следственном комитете опровергли данные о причастности сына депутата Бориса Иванюженкова к убийству в Подольске 24-летнего парня. Коллега отца хоккеиста Александр Хинштейн утверждает, что уже задержан реальный подозреваемый.

По его словам, это местный житель. Он якобы уже признал свою вину.