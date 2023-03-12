В СК опровергли данные о причастности сына депутата Иванюженкова к убийству в Подольске

В настоящий момент всех участников происшествия допрашивают в следственном отделе.

© Фото: artem.ivanuyzhenkov, Facebook*

Сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, хоккеиста Артема Иванюженкова задержали по уголовному делу об убийстве человека в кафе в Подольске, передает РЕН ТВ.

Кроме того, в ГСУ СК по Московской области заявили, что всех участников инцидента доставили в следственный отдел, идут допросы.

«Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение. С места изъят нож, смывы и другие предметы», - говорится в сообщении СК.

Ранее появились сообщения, что Артема Иванюженкова подозревают в убийстве 24-летнего молодого человека в баре. Он скончался в больницы после ножевого ранения.

Старший помощник руководителя областного следственного управления Ольга Врадий заявила РИА Новости, что сообщения о причастности Иванюженкова к убийству в подмосковном заведении не соответствуют действительности.

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