Хинштейн: реальный подозреваемый в убийстве в кафе в Подольске установлен

По словам парламентария, им оказался 30-летний житель Подмосковья.

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Реальный подозреваемый в убийстве молодого человека в подольском баре задержан, его уже доставили в следственный отдел. Об этом заявил депутат Государственный думы Александр Хинштейн.

«Он уже признал свою вину. Это 30-летний местный житель», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что в убийстве человека в Подольске подозревают хоккеиста, сына парламентария Бориса Иванюженкова Артема.

В Следственного комитете уже опровергли эти данные. Хинштейн назвал информацию о причастности спортсмена фейком и призвал своего коллегу Иванюженкова обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться, откуда появились эти ошибочные сведения.