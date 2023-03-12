В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хинштейн: реальный подозреваемый в убийстве в кафе в Подольске установлен

Анна Назайкина
16:15 12.03.2023
По словам парламентария, им оказался 30-летний житель Подмосковья.
Хинштейн: реальный подозреваемый в убийстве в кафе в Подольске установлен
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Реальный подозреваемый в убийстве молодого человека в подольском баре задержан, его уже доставили в следственный отдел. Об этом заявил депутат Государственный думы Александр Хинштейн.

«Он уже признал свою вину. Это 30-летний местный житель», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что в убийстве человека в Подольске подозревают хоккеиста, сына парламентария Бориса Иванюженкова Артема.

В Следственного комитете уже опровергли эти данные. Хинштейн назвал информацию о причастности спортсмена фейком и призвал своего коллегу Иванюженкова обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться, откуда появились эти ошибочные сведения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:17 В стране и мире
В Кишиневе произошли столкновения полиции с демонстрантами
16:39 В стране и мире
Видео
СК показал первые кадры с места убийства мужчины в подольском баре
15:45 Армия
Российские войска сбили два украинских Ми-8 в Запорожской и Харьковской областях
15:01 В стране и мире
На Украине военные расходы намерены увеличить на полтриллиона гривен
14:04 В стране и мире
Минтранс потребовал у авиакомпаний изменить маркировку самолетов
Популярное
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.