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На Украине военные расходы намерены увеличить на полтриллиона гривен

Сергей Лебедев
15:01 12.03.2023
Изменения в бюджет собираются внести уже в марте.
На Украине военные расходы намерены увеличить на полтриллиона гривен
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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На Украине уже в марте намерены изменить государственный бюджет на текущий год, увеличив военные расходы более чем на 13,5 миллиардов долларов. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Будут увеличены военные расходы более чем на 500 миллиардов гривен. Это наибольшее увеличение бюджета в истории Украины», - приводит RT слова депутата.

Напомним, ранее президент США Джо Байден утвердил выделение Украине 45 миллиардов долларов помощи в этом году. Средства выделят из бюджета страны.

На следующий год администрация президента США запросила 842 миллиарда на военные расходы. Из них Белый дом планирует потратить $37,7 млрд на поддержание потенциала ядерного сдерживания.

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