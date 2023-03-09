Администрация президента США запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 году

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Администрация американского президента запросила 842 миллиарда долларов на военные расходы в 2024 году, что на 3,2% больше, чем планируют потратить в текущем году. Это предусматривается проектом федерального бюджета, сообщает ТАСС.

В частности, Белый дом запрашивает 37,7 миллиарда долларов на поддержание потенциала ядерного сдерживания. Еще 23,8 миллиарда необходимо администрации Джо Байдена на модернизацию атомного комплекса.

Кроме того, проект бюджета содержит выделение 6 миллиардов долларов на поддержку Украины, союзников по НАТО и партнеров в Европе.

Напомним, в этом году США планируют выделить Киеву из бюджета 45 миллиардов долларов. Всего же федеральное правительство получит из бюджета 1,7 триллиона долларов.

Кроме поддержки Киева средства будут вкладываться в медицинские исследования и устранение последствий стихийных бедствий, а также в борьбу с насилием женщин.