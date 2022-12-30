Байден утвердил $45 млрд помощи Украине из бюджета следующего года

Всего из бюджета США, согласно подписанному американским лидером законопроекту, федеральное правительство получит $1,7 трлн

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил выделение Украине $45 млрд помощи в 2023 году. Всего из бюджета США, согласно подписанному американским лидером законопроекту, федеральное правительство получит $1,7 трлн.

При этом глава Белого дома заявил, что его решение способствует историческому прогрессу.

«Сегодня я подписал двухпартийный бюджетный законопроект, венчающий год исторического прогресса», - написал он в Twitter.

Кроме поддержки Киева средства будут вкладываться в медицинские исследования и устранение последствий стихийных бедствий, а также в борьбу с насилием женщин.

Ранее кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал решение о выделении средств Украине омерзительным. Он также добавил, что Демократическая партия, которая его приняла, является коррумпированной и разжигающей войну.