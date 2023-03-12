Кулеба: публикации СМИ о причастности Украины к диверсиям на «СП» были спланированы

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Публикации в СМИ о причастности Украины ко взрывам на газопроводе «Северный поток» являются спланированной акцией. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Когда три газеты выпускают статьи по одной теме в течение двух дней, это скоординированная акция», - сказал он, напомнив о материалах в издания New York Times, Zeit и Spiegel о диверсии, которые вышли в начале марта.

Он отметил, что ни одна из газет не указывает на то, что украинское правительство было причастно к взрывам и вообще знало о их подготовке. В то же время Кулеба подчеркнул, что многие читатели все равно могут решить, что «Украина как-то с этим связана». Глава МИД также призвал дождаться результатов официального расследования.

Американская газета New York Times, немецкие Zeit и Spiegel ранее опубликовали материалы, согласно которым за терактами на газопроводе «Северный поток» может стоять некая проукраинская группировка. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти публикации «скоординированным вбросом».