Сербский режиссер Кустурица попал в больницу с переломом ноги

Сам Кустурица к случившемуся относится с иронией, входе разговоре его голос звучит спокойно.

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Известного сербского режиссера Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом правое ноги после того, как он поскользнулся на льду. Об этом сообщили РИА Новости.

«Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолета, поскользнулся на обычном промерзлом дереве», — сказал Кустурица.

При падении режиссер сломал сустав сразу в двух местах, в результате чего правая нога «буквально вывернулась». К счастью, рядом с пострадавшим оказался человек, которые немного вправил ее.

Сейчас режиссер находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Во время разговора его голос можно охарактеризовать, как спокойный.

Напомним, 21 февраля стало известно, что Эмир Кустурица принял предложение главы Министерства обороны РФ Шойгу стать главным режиссером Центрального театра Российской Армии. Через три дня появилась информация о том, каким будет первый спектакль.