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Кустурица станет главным режиссером Центрального театра Российской Армии по приглашению Шойгу

21:14 21.02.2022
Сербский кинорежиссер принял предложение главы Минобороны, поблагодарив его за оказанное доверие.
Кустурица станет главным режиссером Центрального театра Российской Армии по приглашению Шойгу
© Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Global Look Press
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей. В ходе разговора, отмечая роль режиссера в сохранении и развитии традиций русской культуры, Министр предложил Кустурице занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии.

Кинорежиссер принял предложение главы Минобороны, поблагодарив его за оказанное доверие.

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо"», - отметил сербский режиссер.

Эмир Кустурица - знаменитый югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Центральный академический театр Российской Армии начал работу 6 февраля 1930 года. Главными режиссерами театра в разные годы были
Юрий Завадский, Александр Дунаев, Ростислав Горяев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец, Борис Морозов.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Вадим Михеев

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