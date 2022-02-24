Кустурица рассказал, какой спектакль поставит первым в Театре Российской Армии

Всемирно известный кинематографист Эмир Кустурица рассказал, какой спектакль поставит первым в новой должности главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии. Это будет спектакль «Время цыган» по одноименному художественному фильму Кустурицы. Об этом мэтр рассказал за кулисами международного фестиваля искусств в Сочи.

«Это будет до конца года. Сначала сделаем "Время цыган", потом другие спектакли», - коротко рассказал Кустурица перед выходом на сцену.

Режиссер приехал на концерт сразу из аэропорта. В составе музыкальной группы The No Smoking Orchestra, где Кустурица выступает в качестве гитариста, он исполнил песни из своих самых знаменитых фильмов «Черная кошка белый кот» и «Завет».

Музыканты часто гостят в России и побывали с концертами в Санкт-Петербурге, Москве и многих других городах. Концерт продолжался почти два часа, публика не хотела отпускать музыкантов и несколько раз вызывала их «на бис».

О том, что глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей стало известно 21 февраля. В ходе разговора, отмечая роль режиссера в сохранении и развитии традиций русской культуры, министр предложил Кустурице занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии. Кинорежиссер принял предложение главы Минобороны, поблагодарив его за оказанное доверие.