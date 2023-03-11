Экономист Сафонов: банкротство Silicon Valley Bank связано с действиями ФРС США

По словам профессора, агентство в борьбе с инфляцией повышало ставку рефинансирования, что привело к падению стоимости ценных бумаг, в которые вложился банк.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Liu Jie, XinHua, GlobalLookPress

Банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank может быть связано с ошибочными действиями Федеральной резервной системы. Агентство в борьбе с инфляцией повышало ставку рефинансирования. В итоге ценные бумаги, в которые вложился банк, стали менее доходными. Их цена упала более чем на 60%. Об этом «Звезде» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета Александр Сафонов.

«За один день вкладчики вывели 42 миллиарда долларов. По сути обрекли этот банк на банкротство», - отметил эксперт.

По словам Александра Сафонова, банк был в большей степени сконцентрирован на работе со стартапами. Это сильно ударит по этой отрасли, так как стабильное финансирование, которое обеспечивал банк, прервется. В дальнейшем это приведет к тому, что упадут акции стартапов.

«Значительная часть проектов прервется. Это вызовет кризис финансирования инновационной экономики», - добавил профессор.

Напомним, ранее стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank. Сейчас финансовое учреждение передано под внешнее управление. Решается вопрос о выплатах вкладчикам и погашения задолженностей.