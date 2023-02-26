В стране и мире Путин указал на стремление Запада разделить РФ на части и помыкать ими Анна Назайкина По словам главы государства, целью западных стран является «раскассировать» Россию. © Фото: The Kremlin Moscow, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин указал на стремление западных держав ликвидировать Российскую Федерацию. «У них одна цель - раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию», - сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По словам Путина, только тогда, возможно, Запад захочет принять РФ в свою семью «цивилизованных народов». «Но только отдельно, каждую часть отдельно. Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», - объяснил российский президент. Ранее Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию обвинил страны Запада в том, что они не гнушаются использовать для борьбы с РФ террористов, националистов, «хоть черта лысого». Также президент РФ уличил западные державы в желании заставить российских граждан страдать. Экспертное мнение и аналитика