Путин: русский народ в случае распада РФ может расколоться на «московитов, уральцев»

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Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае распада РФ русский народ может не сохраниться в том виде, в котором он существует в настоящий момент.

По его словам, если Запад сможет реализовать свои планы по развалу России и ее расчленению, русский народ может расколоться на «московитов», «уральцев» и др.

Российский лидер считает, что при таком сценарии судьбы очень многих народов РФ могут радикально измениться.

«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», - сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Кроме того, президент РФ в ходе интервью указал на стремление стран Запада ликвидировать Россию, разделить ее на части и контролировать каждую из них.