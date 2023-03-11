Байден решил не торопиться раскрывать правду о происхождении COVID-19

Спецслужбы США ранее пришли к выводу, что коронавирус мог появиться из-за лабораторной утечки или после заражения человека от животного.

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Президент США Джо Байден решил пока не подписывать законопроект, обязывающий американскую администрацию раскрыть правду о происхождении коронавирусной инфекции. Ранее обе палаты конгресса одобрили инициативу сенатора-республиканца Джоша Хоули, возложившего на официальный Пекин ответственность за появление и распространение COVID-19. После документ должен был поступить на подпись главе Белого дома.

«Я пока не принял такого решения», - приводит РИА Новости ответ Байдена на вопрос журналистов, собирается ли он подписывать документ.

Ранее спецслужбы США распространили отчет, на страницах которого они пришли к выводу, что коронавирус появился из-за лабораторной утечки, либо вследствие заражения человека от животного - носителя инфекции.

В конце февраля к аналогичным выводам пришли сотрудники Минэнерго США, изучавшие происхождение вируса. По их мнению, провинция Ухань стала эпицентром пандемии потому, что там множество рынков, где продают животных.