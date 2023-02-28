Кирби заявил, что в правительстве США нет согласия насчет происхождения COVID-19

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В настоящее время в американском правительстве отсутствует согласованность по поводу происхождения коронавирусной инфекции. Такое заявление в ходе брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«В правительстве США прямо сейчас отсутствует консенсус о том, как именно начался COVID», - приводит RT слова Кирби.

Американский чиновник также заметил, что президент США Джо Байден сделал приоритетной тему происхождения COVID-19.

Напомним, 26 февраля американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Минэнерго США склонилось к версии искусственного происхождения COVID-19. В своем докладе ведомство опирается на данные разведки, согласно которым вирус распространился в провинции Ухань, где процветает торговля животными. И как раз одно из них, как утверждается в материале, могло стать носителем инфекции.