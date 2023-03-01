Директор ФБР заявил, что причиной пандемии COVID-19 стала лабораторная утечка
Правительство КНР при этом пытается мешать деятельности по установлению причин пандемии, отметил Кристофер Рэй.
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Федеральное бюро расследований (ФБР) склоняется к тому, что коронавирусная инфекция имеет искусственное, лабораторное происхождение. С таким заявлением выступил директор ФБР Кристофер Рэй.
«ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», - сказал Рэй в беседе с Fox News.
Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что правительство Китая при этом пытается препятствовать работе по выяснению причин пандемии.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в американском правительстве нет согласованности по вопросу происхождения коронавирусной инфекции.