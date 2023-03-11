Минобороны РФ: два самолета с гумпомощью прибыли в Сирию

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Два самолета с гуманитарной помощью для пострадавших в результате разрушительного землетрясения прибыли в Сирию. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«За минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику прибыли два самолета с гуманитарным грузом, в том числе один - на российскую авиабазу Хмеймим», - заявил Гуринов.

Напомним, в Сирии также начал работу многопрофильный госпиталь, врачи которого оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от стихии сирийцам. Подземные толчки разрушительной силы были зафиксированы в Турции и некоторых районах Сирии в ночь на шестое февраля. Магнитуда некоторых из них достигала 7,6. В результате этого, несколько турецких и сирийских провинций серьезно пострадали. Сотни зданий обрушились, похоронив под собой тысячи человек.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие доставили свыше 110 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Сирии. В первую очередь груз направляется в наиболее пострадавшие районы страны, такие как провинции Алеппо, Латакия и Хама. Людям передали подушки, теплые вещи, одеяла, матрасы, подушки и пледы. Кроме того, население Сирии снабдили электрогенераторами, детским питанием и необходимыми медикаментами. Российские военные продолжают помогать восстанавливать разрушенную подземными толчками инфраструктуру.