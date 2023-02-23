Количество жертв землетрясения в Турции превысило 43 тысячи человек

Количество погибших при землетрясении в турецком Кахраманмараше достигло 43 556 человек, сообщил глава МВД республики.

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Количество жертв серии мощных землетрясений в Кахраманмараше на юго-востоке Турции достигло 43 556. Об этом рассказал глава министерства внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

«Мы несем ответственность перед каждым из наших погибших граждан. Эту травму можно преодолеть только с большим единством и солидарностью», - приводит его слова TRT Haber.

При этом глава турецкого МВД отметил, что после первого мощного землетрясения магнитудой 7,7 произошло 7 930 афтершоков, а степень разрушений в регионе превысила 75 процентов.

Напомним, что через несколько дней после серии подземных толчков, приведших к колоссальным жертвам, в области Хатай на границе с Сирией произошло еще одно землетрясение. В результате обрушения ранее поврежденных зданий погибли около 300 человек.