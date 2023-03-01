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Пленный боевик Шкурули рассказал о пристрастии своих товарищей к наркотикам и мародерству

12:16 01.03.2023
Попавший в плен Богдан Шкурули в качестве примера мародерства украинских боевиков привел вынос стиральных машин из домов мирного населения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинский боевик Богдан Шкурули рассказал о пристрастии других боевиков к наркотикам и мародерству. Видео беседы предоставило Минобороны России. 

«Чтобы постираться... зашли в дом, узнавали, что люди уехали, они не будут возвращаться, могли взять стиралку, чтобы вещи постирать. Да все по чуть-чуть. Выделить кого-то отдельно в лидеры мародерства я не могу - каждый по чуть-чуть. Выносили технику, котлы», - сообщил Шкурули. 

Еще он поделился историей своего попадания в плен. Позиции подразделения Богдана Шкурули были под сильным обстрелом российских войск, плюс дроны скидывали гранаты. Шкурули и его товарищи забились по блиндажам, а когда поняли, что находятся в окружении, вышли и сдались. 

«Алкоголь почти все потребляли. Потребление наркотиков... Ну, было. Были такие случаи. В основном траву», - дал картину разложения своего подразделения боевик. 

Ранее пленный боевик Максим Кобзоренко сообщил об ухудшении уровня украинского командования.

А попавший в плен украинский боевик Роман Яковлев рассказал о моральном падении своих товарищей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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