Пленный боевик Шкурули рассказал о пристрастии своих товарищей к наркотикам и мародерству

Попавший в плен Богдан Шкурули в качестве примера мародерства украинских боевиков привел вынос стиральных машин из домов мирного населения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинский боевик Богдан Шкурули рассказал о пристрастии других боевиков к наркотикам и мародерству. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Чтобы постираться... зашли в дом, узнавали, что люди уехали, они не будут возвращаться, могли взять стиралку, чтобы вещи постирать. Да все по чуть-чуть. Выделить кого-то отдельно в лидеры мародерства я не могу - каждый по чуть-чуть. Выносили технику, котлы», - сообщил Шкурули.

Еще он поделился историей своего попадания в плен. Позиции подразделения Богдана Шкурули были под сильным обстрелом российских войск, плюс дроны скидывали гранаты. Шкурули и его товарищи забились по блиндажам, а когда поняли, что находятся в окружении, вышли и сдались.

«Алкоголь почти все потребляли. Потребление наркотиков... Ну, было. Были такие случаи. В основном траву», - дал картину разложения своего подразделения боевик.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов