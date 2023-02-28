Украинский боевик Яковлев рассказал о моральном падении своих товарищей

Пленный также указал на серьезные проблемы с продовольствием и плохие бытовые условия в его подразделении.

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Украинский боевик Роман Яковлев рассказал о моральном падении своих товарищей от отвратительного обеспечения украинским командованием бытовых условий на передовой.

«Руки обмораживаются, ноги обмораживаются, холод, не переодеться. Очень сильно уставшие. Очень морально упали. Хоть друг друга и поддерживали, но это не помогает, потому что не видят отношения нашего командования, как они относятся к нам. Через день возили отогреться, помыться, но потом и это отрубили», - констатировал он.

Кроме этого, руководство боевиков допускало ошибки, приводившие к потерям, которых могло бы и не быть.

«Нам передали по рации, чтобы мы пришли на точку. Вывели в телефон точку, и по координатам шли. И пришли как раз к окопу русских. Они позвали нас, мы подошли. Они говорят: “Сдайте оружие”. Мы сдали оружие», - поделился пленный.

Мужчина оценил гуманное отношение к украинцам со стороны российских военнослужащих. Он отметил, что наши бойцы дали пленным теплые вещи и одеяла, накормили и отогрели.

«Чтобы согрелись мы. Потому что мы мерзли, сутками сидели в холоде, отогрели, покормили», - добавил Роман.

Кроме этого, пленный боевик Максим Кобзоренко сообщил об ухудшении уровня украинского командования.

Ранее в Минобороны обвинили США в подготовке очередной провокации с химикатами на Украине.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов