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Пленный боевик Кобзоренко сообщил об ухудшении уровня украинского командования

10:42 28.02.2023
Украинский боевик Максим Кобзоренко подчеркнул, что жизнь солдата мало что значит для командиров киевского режима.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинский боевик Максим Кобзоренко рассказал о падении уровня командования противника. Он попал в плен, отправленный занимать позицию по неверным координатам - там уже стояли российские войска.

«Меня послали, дали координаты, показали на карте точку неправильную. Когда я туда пришел, оказалось, что это ваши позиции, и меня взяли в плен вместе с моим товарищем. Хуже стало, хуже. Раньше были определенные моменты, например, в общении с командованием, но теперь стало хуже», - подчеркнул Кобзоренко. 

Он добавил, что понимает незначительность его жизни для украинского командования - потеряв одного или двух боевиков, руководство понесет «не такую уж большую потерю». 

Максим Кобзоренко вспомнил, как его мобилизовали. Повестку вручили прямо на улице. Как заметил Кобзоренко, он просто жил своей жизнью, занимался бизнесом, но в итоге получил повестку. 

Кроме этого, боевик добавил, что некоторые украинские солдаты бегут с позиций в первый же день. 

Ранее сообщалось, что мобильные группы десантников разгромили украинский опорный пункт в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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