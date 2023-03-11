В России обещают в 2023 году запустить электронные визы для иностранцев

Также разрабатываются карты для туристов, которыми можно будет пользоваться как платежным инструментом.

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В этом году в России запустят электронные визы и платежные карты для иностранных туристов. Об этом сообщила глава департамента развития туризма Министерства экономического развития Татьяна Шаршавицкая. По ее словам, нововведения необходимы для стимулирования въездного турпотока в страну.

«Иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом», - передает «Интерфакс» слова Шаршавицкой.

Напомним, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами. С еще шестью государствами планируется ввести облегченный порядок оформления виз. Также глава МИД РФ напомнил, что сейчас идет работа над снятием ограничений на выдачу электронных виз для около 70 стран.

Ранее Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Госдуме РФ, заявил, что попытки изоляции России провалились, что признают даже западные страны. По его словам, курс на отстаивание национальных интересов доказал свою эффективность.