В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Newsweek: российские атомные подлодки представляют серьезную угрозу для США

Сергей Лебедев
17:27 11.03.2023
Командование и военные наблюдатели Соединенных Штатов бьют тревогу по поводу активности подводного флота РФ недалеко от берегов США.
Newsweek: российские атомные подлодки представляют серьезную угрозу для США
© Фото: Ministry of Defence of the Russia, Twitter.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Новейшие российские атомные подводные лодки представляют для США серьезную угрозу. Об этом заявил профессор американского военно-морского колледжа Майкл Петерсен. По его словам, недалеко от берегов Соединенных Штатов и европейских стран начали замечать подводные лодки типа «Северодвинск», что вызывает большую обеспокоенность.

«С точки зрения боевых действий под поверхностью воды РФ представляет собой критический вызов, с которым сталкиваются США», — сказал Петерсен в интервью Newsweek.

Напомним, недавно глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, как изменится темп строительства атомных подлодок. По его словам, на это планируется тратить не семь лет, а шесть, начиная с 2028 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что доля современных вооружений в морских ядерных силах достигнет 100%. Это станет возможным после принятия подлодки «Император Александр III». В ближайшие годы боевой состав Военно-морского флота пополнят еще три крейсера проекта «Борей-А».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:13 В стране и мире
В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против пенсионной реформы
17:39 В стране и мире
В Москве задержан разыскиваемый Интерполом спортсмен
17:09 В стране и мире
ВФУ сбросили с дрона боеприпас на Старомихайловку под Донецком
16:19 В стране и мире
NASA сообщает, что астероид может врезаться в Землю 14 февраля 2046 года
16:01 В стране и мире
В Донбассе погиб воевавший на стороне украинских боевиков француз
Популярное
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.