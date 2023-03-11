Newsweek: российские атомные подлодки представляют серьезную угрозу для США

Командование и военные наблюдатели Соединенных Штатов бьют тревогу по поводу активности подводного флота РФ недалеко от берегов США.

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Новейшие российские атомные подводные лодки представляют для США серьезную угрозу. Об этом заявил профессор американского военно-морского колледжа Майкл Петерсен. По его словам, недалеко от берегов Соединенных Штатов и европейских стран начали замечать подводные лодки типа «Северодвинск», что вызывает большую обеспокоенность.

«С точки зрения боевых действий под поверхностью воды РФ представляет собой критический вызов, с которым сталкиваются США», — сказал Петерсен в интервью Newsweek.

Напомним, недавно глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, как изменится темп строительства атомных подлодок. По его словам, на это планируется тратить не семь лет, а шесть, начиная с 2028 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что доля современных вооружений в морских ядерных силах достигнет 100%. Это станет возможным после принятия подлодки «Император Александр III». В ближайшие годы боевой состав Военно-морского флота пополнят еще три крейсера проекта «Борей-А».