Армия Армия Армия

Путин: доля современных вооружений в морских ядерных силах достигнет 100% после принятия подлодки «Император Александр III»

Ян Брацкий
00:05 23.02.2023
Как отметил президент Владимир Путин, в ближайшие годы боевой состав ВМФ пополнят еще три крейсера проекта «Борей-А».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Олег Кулешов, РИА Новости
Читайте нас на:

Доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах после введения в строй атомного подводного крейсера «Император Александр III» достигнет 100%. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Обращаясь к военнослужащим по случаю Дня защитника Отечества глава государства отметил, что залогом суверенитета и безопасности страны являются эффективные армия и флот.

«С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III", доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта», - пообещал Путин.

Ранее президент России запустил церемонию спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III». По традиции о борт ракетоносца разбили бутылку шампанского, после чего седьмой корабль проекта «Борей» двинулся в сторону воды.

А накануне стало известно, что завершение восстановления и модернизации единственного в России тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» состоится на 35-ом судоремонтном заводе. Как рассказал генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов, после ремонта подводной части, корабль покинул сухой док. Завершится модернизация по плану в 2024 году. Тогда же единственный авианесущий крейсер ВМФ России вернется в строй.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:34 В стране и мире
Совфед одобрил закон об ограничении использования иностранных слов
18:22 ОПК
Мантуров представит идеи по запуску программы льготной аренды для работников ОПК
17:42 В стране и мире
Путин не встретился с Гаглоевым из-за его положительного теста на ковид
17:33 В стране и мире
Видео
Косачев: США попытались вывести за пределы договора более 100 средств СНВ
16:37 В стране и мире
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Популярное
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.