Путин: доля современных вооружений в морских ядерных силах достигнет 100% после принятия подлодки «Император Александр III»

Как отметил президент Владимир Путин, в ближайшие годы боевой состав ВМФ пополнят еще три крейсера проекта «Борей-А».

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Доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах после введения в строй атомного подводного крейсера «Император Александр III» достигнет 100%. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Обращаясь к военнослужащим по случаю Дня защитника Отечества глава государства отметил, что залогом суверенитета и безопасности страны являются эффективные армия и флот.

«С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III", доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта», - пообещал Путин.

Ранее президент России запустил церемонию спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III». По традиции о борт ракетоносца разбили бутылку шампанского, после чего седьмой корабль проекта «Борей» двинулся в сторону воды.

А накануне стало известно, что завершение восстановления и модернизации единственного в России тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» состоится на 35-ом судоремонтном заводе. Как рассказал генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов, после ремонта подводной части, корабль покинул сухой док. Завершится модернизация по плану в 2024 году. Тогда же единственный авианесущий крейсер ВМФ России вернется в строй.