В РФ строить атомные подлодки с 2028 года планируют в течение 6 лет

Эти планы коснутся кораблей, которые будут заложены в 2027 году.

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Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) рассказал, как изменится темп строительства атомных подводных лодок. Теперь в России их будут строить более ускоренными темпами. На это планируется тратить не семь лет, а шесть, начиная с 2028 года. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

«Сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, задача - выйти на шесть. Эти планы должны быть реализованы к 2028 году. Новые сроки строительства будут касаться кораблей, которые будут заложены в 2027 году», - сообщил глава ОСК.

Также он отмечал необходимость соединить две концепции о перспективном авианосце для ВМФ в одну, они едины в одном - корабль должен быть атомным.

«Мы исходим из того, что сначала нужно утвердить концепцию авианосца, а потом разбираться, где строить, когда и за какие деньги. Концепция есть и у ОСК, и у флота, теперь их нужно совместить. У нас есть четкое понимание, каким должен быть перспективный авианосец. Он однозначно должен быть атомным. По водоизмещению корабля пока идут споры», - рассказал Рахманов в интервью РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что доля современных вооружений в морских ядерных силах достигнет 100%. Это станет возможным после принятия подлодки «Император Александр III». В ближайшие годы боевой состав Военно-морского флота пополнят еще три крейсера проекта «Борей-А».