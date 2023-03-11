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Политолог Коровин: украинский национализм оправдывает уничтожение «москалей»

Анна Назайкина
15:22 11.03.2023
Он отметил, что в украинской нацисткой иерархии «москали» помещаются вниз.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Котенко, РИА Новости
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Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил «Звезде», что теракты, которые Киев планирует под руководством Вашингтона, являются следствием цивилизационного расизма Запада и националистических настроений на Украине.

Политолог объяснил, что Запад высокомерно называет себя цивилизацией, а всех остальными дикарями и варварами. В то же время на Украине процветают нацистские концепции и идеологии, которые выстраивают иерархию народов.

«Расовая теория, выстраивающая иерархию народов, разделяя их на первосортные, второсортные и третьесортные. В этой идеологической нацисткой иерархии...украинцы помещаются на вершину этой иерархии, а “москали”...помещаются вниз этой иерархии и как бы расчеловечиваются», - сказал он.

Именно благодаря такому «лишению» россиян человеческих свойств идеологам украинского национализма и его пропагандистам удается обосновывать свободную возможность физического уничтожения «москалей» везде, в любых количествах, без зазрения совести, подчеркнул политолог.

«Украинские националисты исходят из того, что “москали” не люди, их можно убивать в любом количестве, где угодно, любыми способами. Тот же подход реализуют на основе расовой теории западного высокомерия их американские кураторы», - заявил Коровин.

Ранее стало известно, что на сайте президента Украины появилась петиция о переименовании России в «Московию». В ответ на документ Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю заняться данным вопросом.

В МИД РФ заявили, что такие рассуждения Киева являются еще одним свидетельством попытки создания из Украины «анти-России».

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