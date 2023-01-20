В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Козака назвали главным кандидатом на должность председателя Счетной палаты РФ

Ирина Елагина
15:03 20.01.2023
Дмитрий Козак - высококлассный юрист с 37-летним стажем и богатым опытом работы в российском правительстве и решения важных государственных задач, в настоящее время занимает пост заместителя руководителя президентской администрации.
Козака назвали главным кандидатом на должность председателя Счетной палаты РФ
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

По данным РБК, кандидатура Дмитрия Козака рассматривается в качестве основной на пост председателя Счетной палаты России. О возможном перемещении заместителя руководителя администрации президента России на новую должность сообщили источники издания.

«Наиболее вероятный кандидат на пост главы Счетной палаты - замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Консультации продолжаются до сих пор, сохраняется интрига», - уточнили в СМИ.

Ранее сообщалось, что должность руководителя Счетной палаты РФ стала вакантной после отставки Алексея Кудрина, состоявшейся в ноябре 2022 года.

Напомним, что Дмитрий Козак - высококлассный юрист с 37 летним опытом практической работы в органах прокуратуры, российском правительстве и президентской администрации, его часто называют «юристом особых поручений». Был среди участков встречи «нормандской четверки» для урегулирования украинского конфликта.

Счетная палата России выполняет целый комплекс контрольных функций, в том числе осуществляет аудит расходования бюджетных средств.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:12 В стране и мире
Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил ход СВО
12:27 В стране и мире
В Кремле заявили, что не стоит преувеличивать значение возможной поставки танков НАТО Украине
11:40 В стране и мире
В МИД РФ заявили о скрытном спонсорстве ИГИЛ* со стороны США
10:27 В стране и мире
Суд признал геноцидом зверства нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
08:47 В стране и мире
Марочко сообщил, что украинские боевики потеряли ранеными около 1,5 тысячи человек за четыре дня
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.