В стране и мире Козака назвали главным кандидатом на должность председателя Счетной палаты РФ Ирина Елагина Дмитрий Козак - высококлассный юрист с 37-летним стажем и богатым опытом работы в российском правительстве и решения важных государственных задач, в настоящее время занимает пост заместителя руководителя президентской администрации. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: По данным РБК, кандидатура Дмитрия Козака рассматривается в качестве основной на пост председателя Счетной палаты России. О возможном перемещении заместителя руководителя администрации президента России на новую должность сообщили источники издания. «Наиболее вероятный кандидат на пост главы Счетной палаты - замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Консультации продолжаются до сих пор, сохраняется интрига», - уточнили в СМИ. Ранее сообщалось, что должность руководителя Счетной палаты РФ стала вакантной после отставки Алексея Кудрина, состоявшейся в ноябре 2022 года. Напомним, что Дмитрий Козак - высококлассный юрист с 37 летним опытом практической работы в органах прокуратуры, российском правительстве и президентской администрации, его часто называют «юристом особых поручений». Был среди участков встречи «нормандской четверки» для урегулирования украинского конфликта. Счетная палата России выполняет целый комплекс контрольных функций, в том числе осуществляет аудит расходования бюджетных средств. Экспертное мнение и аналитика