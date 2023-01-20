Козака назвали главным кандидатом на должность председателя Счетной палаты РФ
По данным РБК, кандидатура Дмитрия Козака рассматривается в качестве основной на пост председателя Счетной палаты России. О возможном перемещении заместителя руководителя администрации президента России на новую должность сообщили источники издания.
«Наиболее вероятный кандидат на пост главы Счетной палаты - замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Консультации продолжаются до сих пор, сохраняется интрига», - уточнили в СМИ.
Ранее сообщалось, что должность руководителя Счетной палаты РФ стала вакантной после отставки Алексея Кудрина, состоявшейся в ноябре 2022 года.
Напомним, что Дмитрий Козак - высококлассный юрист с 37 летним опытом практической работы в органах прокуратуры, российском правительстве и президентской администрации, его часто называют «юристом особых поручений». Был среди участков встречи «нормандской четверки» для урегулирования украинского конфликта.
Счетная палата России выполняет целый комплекс контрольных функций, в том числе осуществляет аудит расходования бюджетных средств.