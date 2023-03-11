Русский «Император» для президента Украины: видео ЖК с квартирой Зеленского в Крыму

Ранее стало известно, что недвижимость украинского лидера на южном берегу Крыма могут передать нуждающейся или многодетной семье.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» в Крыму показал, как выглядит элитный жилой комплекс в Ливадии, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского.

Пентхаус располагается в элитном жилом комплексе недалеко от Ливадийского дворца - летней резиденции последнего российского императора Николая II.

Пятиэтажный жилой комплекс находится на закрытой территории. По данным сервисов по продаже недвижимости, в ЖК есть собственный паркинг, на крыше располагается зона отдыха с двумя бассейнами и баром.

Войти в здание нашему журналисту не удалось - двери закрыты, на звонок и стук никто не реагирует. В целом комплекс выглядит необжитым.

Ранее стало известно, что недвижимость украинского лидера на южном берегу Крыма, возможно, передадут нуждающейся или многодетной семье. По словам главы республики Сергея Аксенова, власти полуострова планируют национализировать объекты, которые могут приносить потенциальный доход противнику. И пентхаус Зеленского в элитном ТСЖ - один из них.

Жительница поселка, дом которой находится рядом с ЖК, заявила, что Зеленский здесь никогда не появлялся. Среди жителей поселка также ходят слухи, что внутри дома не сделан ремонт, квартира стоит абсолютно пустой.

Роскошную квартиру, по данным Reuters, супруги Зеленские приобрели около 10 лет назад. Впоследствии в офисе президента Украины подтвердили эти данные.