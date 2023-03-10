Жителя поселка Ливадия говорят, что ни разу не видели главу киевского режима.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жители крымского поселка Ливадия ни разу не видели главу киевского режима Владимира Зеленского в собственной квартире, которая расположена в их населенном пункте. Об этом сообщили соседи украинского президента в беседе со «Звездой».

«Ни разу не видела Зеленского. Не появлялся», - рассказали женщина, прожившая в поселке около 50 лет.

Жители Ливадии уверяют, что внутри жилища Владимира Зеленского и его супруги даже не сделан ремонт. По их словам, квартира нежилая.

Напомним, ранее стали известно, квартиру украинского президента планируют передать малообеспеченным или многодетным. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что сначала власти намерены передать в государственную собственность те объекты, которые приносят доход Киеву.