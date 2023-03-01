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В Крыму сообщили об устранении аварий на водоводах Евпатории и Красноперекопска

Дарина Криц
11:35 01.03.2023
Отмечено, что вода уже имеется в частном секторе и на первых этажах многоквартирных домов.
В Крыму сообщили об устранении аварий на водоводах Евпатории и Красноперекопска
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Немного стабилизировалась ситуация с водоснабжением в городах Крыма. Сутками ранее там произошли аварии на магистральных водоводах в Евпатории и Красноперекопске.

Без воды остались более 120 тысяч жителей Евпатории и порядка 25 тысяч жителей Красноперекопска. Однако верхние, четвертый и пятый, этажи жилых домов продолжают оставаться без водоснабжения, организован подвоз населению воды в цистернах. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

«Евпатория - водоснабжение восстанавливается, пока еще без воды четвертый и пятый этажи. Повысительные станции уже работают в штатном режиме. До обеда еще организован подвоз питьевой воды. Красноперекопск - водоснабжение постепенно восстанавливается. В частном секторе вода уже есть, в многоквартирных домах на первых этажах. В селах постепенно также (восстанавливается. - Прим. ред.) водоснабжение», - приводит информацию ведомства РИА Новости.

Напомним, 28 февраля глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что подача воды в Евпаторию и Красноперекопск будет восстановлена до конца дня. Вместе с тем он анонсировал ремонт магистрального водовода под Евпаторией в следующем году.

В тот же день глава Евпатории Елена Демидова рассказывала, что без водоснабжения остались и 138 административных объектов, среди которых есть и социально значимые. По этой причине приостановлены занятия в школах и детсадах.

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