Власти Крыма заявили, что подача воды в Евпаторию и Красноперекопск будет восстановлена до конца дня

Вместе с тем Аксенов анонсировал ремонт магистрального водовода под Евпаторией в следующем году.

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Власти Крыма намерены возобновить водоснабжение пострадавших от аварии Евпатории и Красноперекопска до конца дня 28 февраля.

Напомним, ночью на магистральных водоводах к данным населенным пунктам произошли аварии. Без питьевой воды остались около 700 жилых домов Евпатории и село Заозерное, в которых проживают более 120 тысяч жителей. В Красноперекопске из-за аварии без воды остались город и несколько районных сел, население которого превышает 25 тысяч человек.

«До конца дня вода в Евпатории, Красноперекопске и селах окружающих будет. Крупные аварии там раз в год. На следующий год - (Ремонт. - Прим. ред.) в плане, мы это все сделаем. Если будет перевыполнение по итогам полугодия, возможно, и в этом году», - приводит РИА Новости слова главы Крыма Сергея Аксенова.

Он также добавил, что в обоих случаях это были коммунальные аварии. Аварийные участки магистрального водовода под Евпаторией планируется отремонтировать в следующем, 2024 году.

Прокуратура Крыма и крымское управление СК РФ начали проверку причин случившихся аварий. Также немногим ранее глава Евпатории Елена Демидова информировала, что для жителей организован подвоз питьевой воды.

Без воды остались и 138 административных объектов, среди которых есть и социально значимые. Вода поступает в нижние этажи домов - до второго-третьего этажа.